Las exportaciones leridanas caen casi un 4% en agosto

Las exportaciones leridanas cayeron en agosto un 3,9 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado, hasta los 278,9 millones de euros, mientras que las importaciones crecieron un 23,9%, alcanzando los 208,9 millones de euros, según los datos del informe de comercio exterior actualizado ayer por el ministerio del ramo. Pese a la ralentización de las ventas al exterior, la balanza comercial de la demarcación sigue en números positivos, con un superávit de 70,1 millones de euros, aunque lejos de los 121,7 millones que arrojaba el año pasado. Las ventas a otros países han caído sobre todo en el sector de los bienes de servicio, que representan un 5,8% de las exportaciones leridanas, y que registraron un retroceso del 21,5% en agosto, con 16,1 millones de euros. En cuanto a la alimentación, que supone el 78% del total, estas han descendido un 3,3%, quedándose el total en los 217,4 millones. La caída de las exportaciones coincide con la entrada de los aranceles impuestos por EEUU a la Unión Europea. En Lleida, durante el mes de agosto se vendieron productos al país norteamericano por valor de 4,7 millones de euros, lo que se traduce en un descenso del 27,25% con respecto a un año atrás. No obstante, esto puede deberse al descenso del precio que ha sufrido en el último año el aceite de oliva, uno de los principales productos que se comercializan a ese país.

Entre enero y agosto las exportaciones en la demarcación también caen un 1,8% interanual, hasta situarse en los 2.135 millones de euros, mientras que las importaciones han crecido un 5,8% hasta los 1.446 millones de euros. Esto deja una balanza comercial positiva de 689,7 millones. En los primeros 8 meses del año las exportaciones de alimentos han caído un 5%, quedándose en los 1.387 millones.