Veinte años de Exquisitarium

Exquisitarium, creada de la mano del chef Manel Regada y la emprendedora Sònia Plana con un objetivo claro, fusionar tradición e innovación para convertirse en el partner gastronómico de confianza de canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), cumple 20 años. Para celebrar su aniversario, esta firma especializada en productos ultra congelados premium ha decidido renovar su imagen con una “mirada más abierta”.

La empresa, que actualmente da trabajo a un equipo de 60 personas, de las cuales más del 70% son mujeres, nacía hace dos décadas en el Alt Urgell con la idea de “llevar la calidad y la creatividad de la cocina tradicional al corazón de la gastronomía profesional”.

Así lo explicó Sònia Plana, actual gerente y propietaria de la firma, que destacó la procedencia local de los trabajadores de la planta, que residen entre Oliana, Organyà, Alinyà, Artesa de Segre, Solsona, Ponts o Guissona.

En 2008 inauguraron las instalaciones en Oliana, ampliadas posteriormente en 2017 y desde donde elaboran más de 250 recetas, aparte de preparados a medida para clientes que buscan soluciones exclusivas, según explica la firma.

Exquisitarium presenta un volumen de negocio actual de 6 millones de euros al año, según las cifras facilitadas por la propia empresa. Sus clientes principales son los procedentes de toda España, en Andorra, Portugal, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Reino Unido y Bulgaria. El plan de futuro, según Plana, es “pasar del 11% del volumen de exportación actual al 20% en cuatro años y seguir creciendo al ritmo de entre un 15-20% anual”. La firma destaca que los elaborados “mantienen el sabor, la textura y las propiedades” de la cocina tradicional gracias a un proceso de cocción con métodos artesanales y ultracongelación inmediata a –18 ºC, sin conservantes añadidos.