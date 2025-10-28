Garamendi denuncia que el “diálogo social está yendo a la UVI”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, denunció ayer la “inseguridad” que transmite el ministerio de Trabajo, especialmente para las pequeñas empresas, e insistió en que los empresarios no se sentarán en la mesa del despido porque parte de una premisa “que es falsa”. “El diálogo social está yendo a la UVI”, advirtió. “Se nos invita a una mesa [de despidos] e incluso en esa mesa se ha dicho que, además, se plantee lo que dicen los sindicatos. Es incomprensible. Incluso el Gobierno tendría que traer una propuesta”, criticó. Según dijo, el Tribunal Supremo ha dictado sentencia diciendo que España cumple tanto la Carta Social Europea como también todos los planteamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Aseguró que seguirán dialogando y hablando de lo que sea necesario, aunque reconoció que se sienten engañados “día sí y día también”, al saltarse el Gobierno pactos.