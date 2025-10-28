Telefónica lidera la cobertura 5G en Catalunya con 701 municipios conectados, 134 de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Telefónica consolida su liderazgo en el despliegue de tecnología 5G tanto a nivel estatal como a Catalunya, donde ya ofrece cobertura al 95% de la población catalana y ha conectado 701 municipios distribuidos entre las cuatro provincias. La provincia de Lleida cuenta con 134 municipios con esta cobertura, reforzando así la presencia de la operadora en el territorio catalán.

Según ha informado a la empresa en un comunicado publicado este martes, Telefónica ha alcanzado una cifra total de 5.700 municipios conectados a 5G en toda España, lo cual permite ofrecer este servicio además del 94% de la población española. Este amplio despliegue se ha realizado mediante la instalación de nodos en las dos principales bandas en que actualmente opera el 5G: la de 3.500 MHz y la de 700 MHz.

La operadora destaca especialmente en el despliegue del 5G de altas prestaciones, con nodos activos cerca de 3.000 municipios que utilizan la banda de 3.500 MHz. Esta tecnología proporciona velocidades ultrarrápidas superiores a los 2Gbps y una latencia mucho baja, características que mejoran significativamente la experiencia de los usuarios tanto particulares como empresariales.

Prestaciones avanzadas con 5G Estand Alone

Uno de los elementos más destacados de la estrategia de Telefónica es la implementación de la red 5G Estand Alone (5G SU) en todos los municipios donde ofrece cobertura. El 5G SU potencia las capacidades de esta tecnología al utilizarla en toda la infraestructura de red, cosa que permite velocidades más elevadas y menor latencia.

Además, esta tecnología facilita la implementación de funcionalidades avanzadas como el Network Slicing o el Edge Computing, especialmente relevantes para sectores como la industria, la logística y los servicios públicos. De hecho, la operadora fue pionera al lanzar un servicio de conectividad móvil con Network Slicing 5G para empresas, implementándolo en el servicio de emergencias del 112 de Extremadura.

Reconocimiento como mejor red 5G

La calidad del servicio de Telefónica ha sido recientemente avalada por Ookla, compañía independiente especializada en la medición de velocidad de internet a nivel mundial. Según el informe Speedtest Connectivity Report sobre el estado de las redes en España durante el primer semestre de 2025, la red móvil de Movistar ha obtenido la mejor nota global en cuanto a rendimiento.