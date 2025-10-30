El PIB agrícola retrocede un 0,4% en el tercer trimestre

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Producto Interior Bruto (PIB) de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca de España retrocedió un 0,4% en el tercer trimestre de 2025 respecto al segundo, según informó ayer en su avance el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este descenso es menor al registrado en la comparativa intertrimestral del segundo trimestre respecto a enero-marzo, que fue del –6,6%. En la comparativa interanual, el PIB agrícola retrocedió un 2,2 %, frente a la estabilidad (0 %) registrada en el primer trimestre de este ejercicio.

El PIB general registró una variación del 0,6% en el tercer trimestre respecto al anterior en términos de volumen; esta tasa fue dos décimas menor que la del segundo trimestre de 2025. La variación interanual del PIB fue del 2,8%, frente al 3,0 % del trimestre precedente; la demanda nacional aportó 3,7 puntos y la externa contribuyó con –0,8 puntos.

Las horas trabajadas variaron un 2,5 % interanual y el empleo en términos de ocupados equivalentes a tiempo completo un 3,3 % –en comparación con el 1,6 % y el 3,4 % del trimestre precedente–.

Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha elevado su previsión de crecimiento económico para este año en siete décimas, hasta el 3%, y en cuatro décimas la del próximo, hasta el 2,1%.

En el caso de Catalunya, las proyecciones del Airef apuntan a un aumento de su PIB del 3,1% y el 2,2% frente al 3% y el 2,1% estatal. En 2027, 2028 y 2029 ambos territorios registrarán un crecimiento del 1,7%, 1,6% y el 1,5%, respectivamente. En 2030, el PIB catalán aumentará un 1,6%, una décima por encima de la española. Sin embargo, la Airef constata que la economía se desacelerará gradualmente por la desaparición del impulso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y una moderación de los flujos migratorios.

Por otro lado, también cita el menor dinamismo del comercio mundial que proyecta la mayoría de las instituciones internacionales.