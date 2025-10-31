Vall Companys compra el 75% del matadero de Campofrío en Burgos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo agroalimentario leridano Vall Companys ha llegado a un acuerdo con Sigma Europa, la matriz de capital mexicano de Campofrío, para reforzar su especialización en productos cárnicos para el consumidor, por el cual la cárnica catalana se hace con el control del matadero y de la sala de despiece que la multinacional mexicana tiene en Burgos, según informaron ambas empresas en un comunicado.

Este acuerdo, sujeto a la aprobación pertinente por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), consistirá en una parte en la transferencia de la explotación porcina Agroalimentaria Chico, recientemente adquirida por Vall Companys, a la sociedad Deporcyl, participada mayoritariamente por ambos grupos.

La segunda operación prevé que Grupo Vall Companys asuma la participación mayoritaria y la gestión de las instalaciones de matadero y sala de despiece de Burgos, mientras que Sigma Europa mantendrá su condición de socio.

Según CCOO, el grupo cárnico leridano pasará a controlar el 75% de Carnes Selectas 2000, que realizará en exclusiva tareas de matadero y de sala de despiece, mientras que Campofrío mantiene el 25% restante. Así, el área de elaborados frescos se integrará en una nueva sociedad.

Tras esta alianza, Sigma Europa conservará la propiedad y la gestión operativa exclusivas de la planta dedicada a la elaboración de productos cárnicos frescos dirigidos al consumidor final, que operará a través de su filial Campofrío Frescos, manteniendo el control total sobre esta línea de negocio.

Tanto Sigma Europa como Vall Companys reafirmaron su “compromiso total” con el empleo, la continuidad de todas las operaciones y la calidad del servicio al cliente.

Albert Morera, director de la División de Porcino del Grupo Vall Companys, subrayó que esta alianza con Sigma Europa “permitirá maximizar” las fortalezas de ambas empresas y “mejorar la operativa a lo largo de la cadena de valor porcina: de la granja a la mesa, pasando por la industria”.

Por su parte, el consejero delegado de Sigma Europa, Juan Ignacio Amat, señaló que el acuerdo “supone un paso importante en la evolución” de la compañía. “Potenciará la mejora de nuestra propuesta comercial, contribuirá a nuestro liderazgo en el mercado, y acelerará nuestro crecimiento y rentabilidad en la región”, indicó además.