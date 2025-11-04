El paro crece un 1,8% en el Alt Pirineu y Aran durante octubre y se pierden cerca de 5.000 puestos de trabajo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El paro ha experimentado un incremento durante el mes de octubre de 2025 en las comarcas de Ponent y el Alt Pirineu y Aran. Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, el número total de personas desocupadas ha llegado a 15.863, lo que representa un aumento del 1,8% (282 personas más) con respecto a septiembre. A pesar de este repunte mensual, la comparativa interanual muestra una evolución positiva con una reducción del 4,98% (831 parados menos) con respecto a octubre del año pasado.

Con respecto a la estructura del paro, las mujeres siguen siendo las más afectadas: 9.281 están desocupadas, mientras que los hombres representan 6.582 del total. Por sectores, el de servicios concentra a la mayor parte de los parados con 10.430 personas, seguida de la industria (1.433), la agricultura (1.242) y la construcción (1.052). Hay que destacar que 1.706 personas no tienen experiencia laboral previa registrada.

El incremento mensual del paro se ha concentrado principalmente en el sector servicios, con 159 nuevos desocupados, y en la agricultura, que ha sumado 72 personas a las listas. En cambio, la construcción y la industria han mostrado una ligera mejora, reduciendo su paro en 24 y 1 personas respectivamente.

Caída estacional de la afiliación en la Seguridad Social

En cuanto al empleo, octubre ha habido una pérdida de 4.915 afiliados con respecto a septiembre, situando el número total de afiliados en 211.669 personas. Esta reducción representa una caída del 2,27%, probablemente vinculada al final de la temporada turística de verano.

No obstante, la perspectiva anual ofrece un panorama más optimista. Comparando con octubre de 2024, Lleida registra un aumento del 2,8% en la afiliación, lo que se traduce en 5.765 nuevos afiliados.