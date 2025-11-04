El paro registrado en Lleida sube en 282 personas en octubre

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El paro registrado en la provincia de Lleida subió en 282 personas en octubre, un 1,81% más que en septiembre, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo. En total, la demarcación registra 15.863 personas en paro, 831 menos que en el mismo mes de hace un año, lo que representa un descenso interanual del 4,98%.

En el conjunto de Catalunya, el paro repunta con 2.400 personas más en octubre, un empeoramiento del 0,75% en el segundo mes consecutivo que va al alza. Se trata de un incremento más moderado que la media habitual del mes y que se ha repartido entre todos los sectores menos en la construcción. Coincidiendo con el fin de la temporada turística, se han registrado 324.495 desempleados, un 3,09% menos que hace un año y la cifra más baja del mes desde 2007. Catalunya ha incrementado el paro por encima de la media española (0,57%) y es la tercera comunidad que suma más desocupados por detrás de Castilla y León y Andalucía.

En el conjunto del Estado español hay un total de 2.443.766 personas registradas en los servicios de empleo, un 0,91% más que en septiembre y un 6,08% menos que en octubre de 2024.