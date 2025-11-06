Las ayudas por los incendios de verano se tramitarán de oficio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, acompañado por el presidente de Asaja en la demarcación, Pere Roqué, se reunieron ayer con una veintena de payeses y ganaderos en Ponts para trasladarles las últimas novedades de las ayudas directas por valor de 27 millones que el Gobierno central aprobó para compensar las pérdidas ocasionadas por el incendio del 1 de julio en la Segarra, la Noguera y l'Urgell. En el encuentro, Crespín les confirmó que “la gestión y la concesión de las ayudas se llevara a cabo de oficio por parte del ministerio de Agricultura, por lo que los productores afectados no deberán hacer ningún trámite”. Las ayudas, que se prevén que se paguen antes de acabar el año, beneficiarán a uno 4.000 agricultores y ganaderos de 224 municipios de varias comunidades, entre ellos, Torrefeta i Florejacs, Agramunt, Puigverd d’Agramunt, Cabanabona, Oliola y Vilanova de l’Aguda. La ayuda será un 20% de los ingresos agrarios, con un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 10.000 euros.