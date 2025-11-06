Pimec galardona a la firma Talkual de Bellpuig

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Oriol Aldomà y Marc Ibós, cofundadore sy Ceos de la empresa Talkual de Bellpuig, una start-up dedicada a la lucha contra el malbaratamiento alimentario, rescatando frutas y verduras “imperfectas”, fueron galardonados ayer con el premio a la Iniciativa Emprendedora que se otorgó ayer en el marco del II Congrés de Joves Empresaris i Empresàries organizado por Pimec en Barcelona. La presidenta de Pime Joves, Gemma Roy, reivindicó ante los más de 200 asistentes al evento a los jóvenes empresarios como el motor del progreso y el crecimiento de Catalunya. En esta línea, el presidente de Pimec, Antonio Cañete, defendió la “capacidad emprendedora de Catalunya”, pero reclamó “crear y favorecer las condiciones para que esto pueda continuar y progresar, porque el nuevo mundo deben liderarlo los jóvenes”.