Miquel Serra, nuevo presidente de Fruits de Ponent

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El Consejo Rector de Fruits de Ponent ha designado este viernes a Miquel Serra Gòdia como nuevo presidente de la cooperativa con sede en Alcarràs, después de que el pasado jueves los socios y socias escogieran, en asamblea general, los nuevos miembros de este órgano de gobierno.

Serra, de 58 años, socio productor de Fruits de Ponent, toma el relevo de Benjamí Ibars, que presentó su dimisión cuando todavía le quedaba un año de mandato al frente de la entidad.

Fruits de Ponent es una cooperativa de referencia en el sector agroalimentario de las tierras de Lleida, integrada por unas 180 unidades familiares productoras y una plantilla de cerca de 150 trabajadores y trabajadoras. Cuenta con un potencial productivo de más de 40 millones de kilos de fruta, así como con varias áreas de negocio complementarias, como el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, los suministros agrícolas y una sección de crédito que da apoyo financiero a sus socios.

En palabras del nuevo presidente, que fue alcalde de Alcarràs, “es un orgullo y una responsabilidad poder representar esta cooperativa y trabajar, desde el diálogo y la colaboración, por el bien común de todos sus asociados y trabajadores”.

Con este nombramiento, que se suma al reciente relevo en la Dirección General, a cargo de Maria Jesús Sisó Fargues, Fruits de Ponent inicia una nueva etapa con el objetivo de "reforzar su proyecto cooperativo, velar por los intereses de sus asociados y asociadas y consolidar su apuesta por la sostenibilidad y el territorio", según ha apuntado en un comunicado.