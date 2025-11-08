Miquel Serra, exalcalde de Alcarràs, nuevo presidente de Fruits de Ponent

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Nuevo movimiento el seno de la dirección de Fruits de Ponent. En este caso, el Consejo Rector del grupo cooperativo de Alcarràs decidió designar ayer a Miquel Serra Gòdia como nuevo presidente de la cooperativa, después de que el jueves los socios escogieran, en asamblea general, a los nuevos miembros del órgano de gobierno de la cooperativa.

Serra, de 58 años de edad, exalcalde de Alcarràs y socio productor de Fruits de Ponent, toma el relevo de Banjamí Ivars, que presentó su dimisión cuando aún le quedaba un año de mandato, al frente de una cooperativa de referencia en el sector agroalimentario de les Terres de Lleida, integrada por unas 180 unidades familiares productoras y una plantilla de cerca de 150 trabajadores.

En palabras del nuevo presidente, “es un orgullo y una responsabilidad poder representar esta cooperativa y trabajar, desde el diálogo y la colaboración, por el bien común de todos sus asociados y trabajadores”.

Su antecesor anunció su dimisión hace menos de un mes, cuando aún le quedaba un año de mandato al frente de la entidad, aduciendo que se trata de un “relevo natural” en una situación “normal” de una cooperativa en la que es “la junta rectora la que decide quién es el presidente”. Además, dijo que no sentía que tuviera plenamente el apoyo de la junta rectora y con su dimisión se abrió un proceso estatutario para elegir quién es su relevo.

Asimismo, el consejo rector del grupo cooperativo nombró también el mes pasado mes de octubre a Maria Jesús Sisó Fargues como relevo de Josep Presseguer, que después de doce años dejaba el cargo para asumir la gerencia del Parque Agrobiotech de Lleida. Sisó, de 51 años, es natural de Alcarràs y cuenta con una dilatada trayectoria de 33 años en la cooperativa, donde ha desempeñado diferentes responsabilidades, lo que le confiere un conocimiento de toda la organización.

Con el nombramiento de Serra, junto con el de Sisó, Fruits de Ponent inicia una nueva etapa con el objetivo de “reforzar su proyecto cooperativo, velar por los intereses de sus asociados y asociadas y consolidar su apuesta por la sostenibilidad y el territorio”, según explicó en un comunicado.

Fruits de Ponent cuenta actualmente con un potencial productivo de más de 40 millones de kilos de fruta, así como con diversas áreas de negocio complementarias, como el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, los suministros agrícolas y una sección de crédito que da apoyo financiero a sus socios.

Fruits de Ponent agrupa además a un total de 180 familias cooperativas, con el cultivo de 2.500 hectáreas de agricultura sostenible.

Junto con Actel Group, ha creado recientemente Novacoop Mediterranea, que suma 100.000 toneladas de fruta fresca y garantiza suministro a los 365 días del año.