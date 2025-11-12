Plusfresc alcanza los 25 millones de euros en compras a proveedores leridanos

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

La cadena leridana de supermercados Plusfresc ha facturado 25 millones de euros en 2024 en compras a proveedores leridanos, una cifra que supone un ligero incremento respecto del año pasado, según ha explicado este miércoles la empresa. Del total de la inversión, 11,2 millones han sido destinados a compra de productos en seco, y 13,8 millones de euros a producto fresco.

Por otra parte, la compañía también ha adelantado que, durante el primer semestre de 2025, han invertido 13 millones de euros en compras a proveedores de la zona. Estos datos se han hecho públicos en el marco de la segunda 'Trobada Agrària amb Productors Locals de Plusfresc', donde también se ha reconocido la trayectoria de los agricultores con quienes les une una colaboración más larga. En el encuentro también han asistido autoridades autonómicas y locales como Òscar Ordeig, conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya; Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, y Núria Gil, Delegada del Govern de la Generalitat en Lleida, entre otras autoridades.

Desde Plusfresc han defendido que priorizan la compra en origen y trabajan con agricultores individuales o cooperativas agrarias para garantizar frescura y proximidad. Sin embargo, también apuestan por tener siempre a disposición surtido local y sostenible. En este sentido, la compañía ha adquirido 3.810 toneladas de producto fresco comprado directamente al productor leridano. De esta cifra, 1.715 toneladas son de fruta y verdura, también de origen local. Ambas cifras suponen un incremento con respecto al ejercicio de 2023.

"Nuestro compromiso con el territorio nos impulsa a colaborar estrechamente con agricultores y cooperativas de Lleida y de toda Catalunya. Creemos firmemente que el apoyo al sector primario es esencial para preservar la riqueza agrícola y el tejido económico local", ha explicado Francisco González, director general de Plusfresc.