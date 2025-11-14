La inflación cae cinco décimas en octubre en la provincia de Lleida y se sitúa en el 2,4%

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La variación anual del IPC en las comarcas de Lleida ha roto la tendencia creciente que encadenaba desde mayo y durante octubre ha caído cinco décimas, hasta situarse en el 2,4%. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios que engloban vivienda, agua, electricidad y otros combustibles son los que más se han encarecido en comparación con hace un año, hasta un 7,5%. En este grupo destaca el precio de la luz y el gas, que se han encarecido un 11,1% y el de los suministros de agua, con un 9,1%. Por el contrario, los precios de la ropa y el calzado son un 1,2% más bajos que hace un año. Con respecto al indicador mensual, con respecto a septiembre los precios han subido cuatro décimas.

En octubre destaca el repunte de los precios de la ropa y del calzado, que han sido un 3% más a los que a agosto, y de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que han subido un 1,3%.

En el conjunto de Catalunya, la inflación se ha mantenido en octubre en el 2,6%. Es la segunda variación interanual más elevada del último año y se sitúa ligeramente por debajo de la media estatal (3,1%).