ActelGrup reivindica el papel estratégico del cooperativismo

ActelGrup celebró ayer una nueva edición de la jornada Espais de Diàleg, un encuentro incluido en el programa formativo AgroActiva’t, de la Generalitat y el ministerio de Trabajo, en la que se reflexionó sobre los retos del mercado global y el papel de las cooperativas como motores de transformación económica y social. Bajo el lema de la jornada “Competir con valores: la evolución del modelo cooperativo frente a las nuevas demandas del mercado”, la directora general de ActelGrup, Teresa Teixiné, destacó el papel estratégico de las cooperativas de segundo grado en un sector que necesita diversificación, innovación y sostenibilidad. “Hoy, más que nunca, la cooperación es la clave para afrontar los retos del futuro”, señaló. El director general de Cooperativas Agroalimentarias de España, Gabriel Trenzado, subrayó la necesidad de reforzar la gestión interna para afrontar la competencia internacional. Por su parte, José Antonio Benito, presidente de Coviran, explicó cómo su cooperativa ha sabido adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y a las dinámicas actuales de la distribución sin desvincularse del territorio. Desde el grupo Mondragón, Leire Mugerza, puso en valor la contribución del cooperativismo a la cohesión social y territorial.