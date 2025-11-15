Lleida pierde a 5.800 afiliados extranjeros al mes de octubre

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Seguridad Social perdió en la provincia de Lleida una media de 5.779 afiliados extranjeros el mes de octubre, un 10,46% menos que el mes anterior, hasta las 49.459 personas inscritas, según datos del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación de extranjeros creció un 8,39% en octubre, con 3.828 personas más. En el conjunto del Estado, la Seguridad Social ganó una media de 13.159 afiliados extranjeros a octubre, un 0,4% más que el mes anterior, cerrando con 3.101.500 ocupados foráneos, nuevo máximo histórico.