ROS obtiene el Sello de Pyme Innovadora del Ministerio de Ciencia
La empresa de mobiliario de Artesa de Segre consolida su apuesta por la R+D+i y la sostenibilidad con este distintivo oficial.
Ros, empresa de Artesa de Segre especializada en la fabricación de mobiliario, ha sido distinguida con el Sello de Pyme Innovadora. Esta acreditación, concedida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, subraya el compromiso de las organizaciones con la investigación, el desarrollo y la innovación (R+D+i) como pilares fundamentales para el crecimiento y la competitividad empresarial.
Este reconocimiento posiciona Ros como un referente indiscutible en innovación dentro del sector del mueble, consolidando su dedicación a la mejora constante, el avance tecnológico y la creación de soluciones que aportan un valor tangible tanto a las personas como a su entorno.
La integración de la inteligencia artificial (IA) y de técnicas de producción de vanguardia en sus procesos de fabricación refuerza la apuesta de Ros por la sostenibilidad y la innovación tecnológica. La reducción de la huella ambiental, el fomento del bienestar de las personas, la flexibilidad operativa y una clara orientación hacia la calidad han sido los ejes vertebradores que han guiado la transformación y el desarrollo de Ros.
Lluís Trujillo, director de Operaciones de Ros, ha destacado la importancia de esta estrategia: “Impulsamos la innovación tecnológica como pilar estratégico no sólo como palanca para optimizar los procesos productivos, sino también para garantizar un servicio más eficiente y fiable a nuestros clientes.”