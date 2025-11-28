ROS obtiene el Sello de Pyme Innovadora del Ministerio de Ciencia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Ros, empresa de Artesa de Segre especializada en la fabricación de mobiliario, ha sido distinguida con el Sello de Pyme Innovadora. Esta acreditación, concedida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, subraya el compromiso de las organizaciones con la investigación, el desarrollo y la innovación (R+D+i) como pilares fundamentales para el crecimiento y la competitividad empresarial.

Este reconocimiento posiciona Ros como un referente indiscutible en innovación dentro del sector del mueble, consolidando su dedicación a la mejora constante, el avance tecnológico y la creación de soluciones que aportan un valor tangible tanto a las personas como a su entorno.

La integración de la inteligencia artificial (IA) y de técnicas de producción de vanguardia en sus procesos de fabricación refuerza la apuesta de Ros por la sostenibilidad y la innovación tecnológica. La reducción de la huella ambiental, el fomento del bienestar de las personas, la flexibilidad operativa y una clara orientación hacia la calidad han sido los ejes vertebradores que han guiado la transformación y el desarrollo de Ros.

Lluís Trujillo, director de Operaciones de Ros, ha destacado la importancia de esta estrategia: “Impulsamos la innovación tecnológica como pilar estratégico no sólo como palanca para optimizar los procesos productivos, sino también para garantizar un servicio más eficiente y fiable a nuestros clientes.”