El 61% de coches usados vendidos en Lleida tienen más de diez años

Entre enero y octubre de este año se han vendido en la demarcación de Lleida un total de 19.133 vehículos de ocasión, una cifra que representa un incremento del 6,8 por ciento aon respecto al mismo periodo del año anterior, según se desprende de los datos publicados ayer por la patronal Fecavem. Del total, el 61% tenían más de diez años de antigüedad, mientras que tan solo el 25% tenían menos de cinco años. A esto se suma la brecha que existe entre las ventas de turismos de segunda mano y las de vehículos nuevos. Y es que, pese a que las matriculaciones crecieron en torno a un 16% hasta finales de octubre, lo cierto es que por cada coche nuevo se venden 3,3 usados. Esta tendencia contribuye al envejecimiento del parque automovilístico que, según los últimos datos publicados por la DGT, se situaba de media en los de 12,08 años en Lleida. Los coches más antiguos emiten más contaminantes, lo que dificulta el cumplimiento de los objetivos climáticos fijados por la Unión Europea. En este contexto, las asociaciones del sector consideran imprescindible impulsar la renovación hacia el vehículo eléctrico, cuyo peso en el mercado, pese a ganar músculo en los últimos años, sigue aun siendo reducido. El Gobierno ha puesto en marcha ya varios programas de apoyo para acelerar esta transición, el último anunciado ayer mismo (ver desglose).

Más ayudas directas para comprar vehículos eléctricos

El Gobierno anunció ayer la creación del Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros en ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos en 2026, cuyos fondos estarán gestionados directamente por el Ejecutivo central y no por las comunidades autónomas. Además, se destinarán 300 millones de euros al despliegue de puntos de recarga en carreteras y 580 millones a reforzar el Perte del vehículo eléctrico. Esta son algunas de las medidas contenidas en el Plan España Auto 2030, fruto de la colaboración estrecha entre el Gobierno y los fabricantes, representados por la patronal Anfac, y que se ha estructurado en 25 medidas en ámbitos como la oferta, la demanda, la competitividad de la industria, la infraestructura de recarga y la economía circular; y sus objetivos se enmarcan en tres campos: impacto económico, sostenibilidad y autonomía estratégica.