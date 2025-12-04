Jordi M., empresario de Lleida: “Siete meses esperando el Kit Digital, era imposible llegar al Verifactu del 1 de enero”
Un empresario de Lleida explica su vivencia pidiendo el Kit Digital para implementar el programa informático para cumplir con la ley del Verifactu.
El Gobierno acaba de aprobar un real decreto que incluye la ampliación en un año del plazo para la entrada en vigor del sistema 'Verifactu', que promueve la digitalización de los procesos de facturación en las empresas. Estaba previsto que Verifactu fuera obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de aquel mismo año para más de 3,4 millones de autónomos. Finalmente será obligatorio a partir del 1 de enero de 2027.
Una ampliación que ha sido una salvación para muchos empresarios de Lleida, que todavía no habían podido acceder a las ayudas para implementar estos sistemas de control de facturas. Uno de ellos es Jordi M., propietario de un restaurante de Lleida, que explica a SEGRE su experiencia con este proceso.
A Jordi, explícame.
Pedimos el Kit Digital en marzo. No paraban de pedirnos documentos: certificados de Hacienda, de la Seguridad Social, datos de los trabajadores... Cada vez que pensábamos que lo teníamos, salía un nuevo requerimiento. Se alargó hasta el 15 de septiembre, cuando nos dijeron que todo era correcto. Pero tuvimos que esperar hasta el 25 de noviembre para la confirmación oficial de la concesión del Kit Digital.
Fuisteis de los últimos, supongo
Hay gente que todavía lo está solicitando ahora.
¿Os dieron todo lo que os tenían que dar?
No. Nos dijeron que como muy pronto, el 2 de enero empezarían a implementar cosas y darnos material: ordenadores, programas, el sistema de horarios, el programa para el Verifactu... Pero también nos habríamos ido al 2 de marzo. El Verifactu entraba en vigor el 1 de enero, así que era inviable depender del Kit Digital.
Ha sido largo, pues, el proceso.
Muy largo. Empezamos en marzo y no tuvimos la confirmación oficial hasta noviembre.
¿Si hubierais llegado al 1 de enero sin el Verifactu, qué habría pasado?
Habría comprado el material por mi cuenta. De hecho, ya lo tenía previsto. No podía esperar en el Kit Digital. Si hace falta, lo habría aprovechado para otras cosas. Pero el Verifactu lo habría puesto igualmente, porque si no podías tener sanciones muy duras.
Ahora tenéis un año de margen.
Este año 2026 iré probando el programa, con o sin kit, sin estar conectado en el Verifactu, como hacen muchas empresas de Lleida.
¿Consideras que el proceso ha ido demasiado rápido?
Sí, demasiado rápido y mal gestionado. Por una parte, quizás ha estado bien que al final se haya aplazado un año, para que la gente se espabile. Pero ha sido caótico. El Verifactu hace años que estaba programado y la gente no se lo creía. Incluso fuimos a una reunión a la Cambra de Comerç con responsables de Hacienda e iban más perdidos que nosotros. Estuvimos tres horas y no aclaramos nada. Ni ellos mismos sabían explicar cómo funcionaba en la práctica.
Hablas cada día con empresarios y autónomos. ¿Qué conocimiento hay sobre este tema?
Bajísimo. Hablo con empresarios de diferentes gremios. Conozco una empresa grande, de 60 trabajadores, que su empresa de informática no quería ni hacerse cargo del Verifactu porque no le garantizaba que funcionara bien. Con la gente con la que hablo, te diría que un 70% de las empresas no estaban preparadas. De hecho, mi gestor me aseguró que, si hubiera entrado en funcionamiento el próximo 1 de enero, habría habido un descalabro económico y social en toda España.