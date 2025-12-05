Mercolleida baja otros 10 céntimos el cerdo y el sector multiplica pérdidas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Mercolleida volvió a bajar ayer otros 10 céntimos el precio del kilo de cerdo vivo para dar oxígeno a los mataderos y facilitar la salida de carne, aunque esto agrava todavía más las pérdidas para los productores de porcino. Mientras, se confirmaron que ya son 13 los jabalíes muertos por peste porcina, todos hallados en la zona de Collserola.

La Junta de precios del porcino de Mercolleida, de referencia a nivel estatal y europeo, volvió ayer a bajar 10 céntimos el precio del kilo de cerdo vivo, un derrumbe de las cotizaciones que se suma al ya aplicado en una sesión extraordinaria el lunes –de la misma cantidad– y que supuso el mayor descenso en la lonja desde la entrada en vigor del euro. En este siglo no se había registrado nunca una variación superior a los 6 céntimos. Esta nueva caída, con la que el sector trata de hacer frente a la crisis provocada por la detección de un brote de peste porcina africana en Collserola, deja el precio del kilo de cerdo en los 1,10 euros y ahonda aún más en las pérdidas que ya venían sufriendo los productores, que se ampliarán a los 25 céntimos por kilo de animal, puesto que, según apuntaron fuentes del sector, los costes de producción están situados de media en los 1,35 euros.

Según explicó el director de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, esta decisión tiene como principal objetivo dar más oxígeno a los mataderos y hacerlos más competitivos para que puedan dar salida a la carne dentro del mercado estatal y de la UE, ante el veto a la importación interpuesto por terceros países, y poder continuar con el ritmo de sacrificios. “Es primordial seguir sacrificando los cerdos y permitir que los mataderos dispongan de margen para sacar carne a buen ritmo porque uno de los problemas actuales es que su capacidad para congelar carne está llegando al límite”, señaló.

Ganaderos e industria cárnica también quisieron lanzar un mensaje de unidad del sector y en un manifiesto conjunto reclamaron a las administraciones celeridad para que se sacrifiquen los jabalíes de toda el área de vigilancia alrededor del foco y se desinfecte la zona para impedir que el brote se expanda. Asimismo, también pidieron sacrificar a los 30.000 cerdos de engorde de las explotaciones ubicadas en este radio para darles una salida.

Por su parte, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, confirmó que se han elevado a 13 los casos positivos de peste porcina africana en jabalíes muertos en el entorno de Collserola, todos ellos hallados en un radio de 6 kilómetros. “El laboratorio central del ministerio de Agricultura acaba de publicar 4 nuevos casos positivos de PPA, que se suman a los 9 que teníamos”, aseguró. En este sentido reivindicó la actuación de contención llevada a cabo. “Se están haciendo bien las cosas, se están encontrando los animales muertos y, encima, en un radio contenido”, aseveró el conseller.

Lleida queda fuera del área de restricción de la UE

La Comisión Europea ha ampliado de 64 a 91 los municipios de la zona afectada por el brote de peste procina africcana que estarán sometidos a restricciones de exportación dentro del bloque comunitario por lo menos hasta el 28 de febrero de 2026, todos ellos concentrados en la provincia de Barcelona, pero se dejan fuera comarcas donde el sector porcino tiene un gran peso económico, como son Osona o Lluçanès. Por lo tanto, las empresas leridanas podrán seguir exportando dentro del mercado comunitario. Las zonas donde se aplicarán medidas especiales abarcan municipios de las comarcas de Vallès Occidental y Oriental, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Alt Penedès, Anoia y Bages.

Medidas para eliminar población de jabalíes

La Generalitat reunió ayer al grupo de expertos en fauna cinergética para analizar las medidas a tomar para reducir la población de jabalíes. Entre las opciones que se barajan se encuentra la creación, más allá de la zona de restricción, de un “corredor blanco”. Con todo, no se estudia la utilización de jaulas.

Aragón dará incentivos para cazar animales

El Gobierno de Aragón aprobó ayer un decreto ley para incrementar las medidas de vigilancia y de bioseguridad e incentivar con subvenciones por pieza cobrada la caza de jabalíes en la comunidad. En concreto, se abonarán 30 euros a los titulares de los cotos por jabalí abatido a partir de hoy mismo. También se subvencionará con 25 euros por jabalí trasladado a los centros de recogida de carne de caza autorizados que retiren cadáveres.

Un millar de efectivos limpiando la zona

Los efectivos que están trabajando en la zona de vigilancia para hallar jabalíes infectados a pasado de los 500 a casi un millar, entre bomberos de la Generalitat, agentes forestales de Catalunya, Madrid y Andorra, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y militares de la UME. Todo ello con la reciente incorporación de unidades caninas, útiles para rastrear zonas boscosas de más difícil acceso, y con la aportación de drones con cámaras térmicas, que permiten localizar jabalíes muertos o vivos que hayan quedado escondidos gracias al calor que desprenden.

Seguridad “al milímetro” en los mataderos

El presidente de la asociación empresarial cárnica Anafric, José Friguls, aseguró ayer que las precauciones en los mataderos a raíz de la crisis de la peste porcina africana se están extremando “al milímetro”.