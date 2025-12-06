Agricultura investiga si el foco de peste porcina ha surgido de un laboratorio

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Desde la detección del primer caso de jabalí infectado con peste porcina africana en Cerdanyola todas las hipótesis oficiales apuntaban a que el origen eran restos de carne o embutidos en mal estado traidos por algún transportista o turista de un país con problemas de PPA, lo que se dio por llamar la teoría del sandwich. Ayer, sin embargo, saltaron las alarmas cuando el ministerio de Agricultura anunció una investigación para conocer el origen. Todo después de que el Centro de Investigación en Sanidad Animal de Valdeolmos, un laboratorio de referencia de la UE, envió a Agricultura un informe en el que abre la puerta a que el brote proceda de un laboratorio. El genoma no se corresponde con el virus detectado en Europa sino que es compatible con el utilizado para investigación. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, no descarta que el brote haya salido del laboratorio del IRTA-CReSA, a apenas un kilómetro de donde se encontró el primer jabalí con PPA el viernes de la semana pasada, o de alguna otra instalación. Ordeig anunció la apertura de un expediente informativo y ha enviado el informe a los Mossos. El ministerio también ha comunicado al Seprona, de la Guardia Civl, la necesidad de investigar los hechos, como autoridad competente para detectar posibles infracciones o delitos medioambientales, y también iniciará una investigación del origen del virus.

Mientras se investiga, la clave sigue siendo la lucha contra el virus e impedir que pueda salir de la zona o llegar a alguna granja. Por ello, Ordeig pidió a la ciudadanía que no acceda al medio natural en los 91 municipios del área de seguridad y control y dijo que los Mossos tienen preparadas las actas para sancionar a quienes se salten de forma reiterada las restricciones.

Sobre el terreno, agentes rurales encontraron ayer dos nuevos jabalíes muertos en la zona de riesgo, lo que eleva a 52 los fallecidos en el recuento total, 13 confirmados con la PPA. Las normas de la Unión Europea desaconsejan iniciar la caza incontrolada de los animales salvajes concentrados en el perímetro de la peste porcina africana antes de que se hayan aplicado las medidas para evitar el desplazamiento de los animales y la consecuente propagación del virus. Expertos prevén la aparición de más cadáveres en la zona y restan importancia al número que se registre siempre que no se den casos fuera del perímetro.

Comité científico

El president, Salvador Illa, defendió ayer en la sesión de control en el Parlament el seguimiento que ha hecho del brote de peste desde México, donde ha estado de viaje oficial hasta ayer mismo: “Mi agenda la organizo yo”. Lo dijo en respuesta a la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, que acusó a Illa de estar “ausente durante una semana” y de haberse equivocado, por lo que le instó a pedir disculpas. “El Govern ha actuado en todo momento con decisión y con determinación para afrontar el brote de la peste porcina africana en base a 4 criterios: ciencia, transparencia, colaboración y ayuda al sector”, defendió.

Recordó que hay más de 1.000 efectivos desplegados para “contener el brote” en la zona infectada de alto riesgo. Agradeció la profesionalidad del sector para entender la dimensión del brote, que no afectaba a Catalunya desde el año 1995, y también la comprensión de la ciudadanía y de los medios de comunicación.

En respuesta al presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, que también criticó que no retornara antes de su viaje a México, defendió mantener su agenda internacional y que el presidente de Catalunya estuviera en los actos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que Barcelona era invitada de honor.