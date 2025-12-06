JARC denuncia la entrada de aceite de oliva “fantasma”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

JARC afirmó ayer que “Europa permite la entrada de un cupo de 56.700 toneladas de aceite tunecino sin aranceles, pero la realidad es mucho más alarmante: Túnez exporta el 80% de su producción a Europa, superando las 210.000 toneladas anuales. Sólo España, en el 2024, importó más de 54.000 toneladas”. “Esta entrada masiva no tiene ninguna justificación en un país como España, que produce más de 1,3 millones de toneladas y es líder mundial. El único objetivo es hacer bajar los precios y ahogar a los productores locales”, denunció Joan Calam, miembro sectorial del aceite de JARC y productor en Granyena de les Garrigues. A pesar de la gran cantidad de aceite tunecino que entra, no aparece en ninguna etiqueta, según la organización agraria. JARC sospecha que este aceite se utiliza para hacer mezclas o reetiquetar producto, abaratando costes y alterando el mercado. “Nosotros cumplimos con controles exhaustivos y normativas estrictas, mientras este aceite entra sin los mismos requisitos. Eso es competencia desleal y un engaño al consumidor”, afirma Calam. JARC alerta de competencia desleal y de distorsión de precios y exige medidas urgentes.