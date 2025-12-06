Más de dos millones para recursos genéticos ganaderos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat destinará 2,1 millones de euros a ayudas a la conservación de recursos genéticos ganaderos, de las que se beneficiarán 574 personas de 33 comarcas. La ayuda, que tiene un impacto sobre más de 65.000 cabezas de ganado, se enmarca dentro del Plan estratégico de la Política agraria comuna (Pepac) para el periodo 2023-2027 y cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), informó ayer la conselleria.

Los objetivos son mantener la variabilidad genética de las poblaciones ganaderas catalanas y preservar la desaparición de aquellas razas que forman parte del patrimonio genético y cultural del territorio, que constituyen la base de las explotaciones tradicionales “respetuosas con el entorno” y la fuente de productos ganaderos de calidad, pero que actualmente no tienen rentabilidad económica.

Lleida percibe más del 62% de las ayudas, al superar los 1,3 millones, que se reparten entre 378 beneficiarios. La comarca con mayor volumen de ayudas es el Pallars Sobirà, con 137 beneficiarios y medio millón de euros.

“Más superficie hará bajar el precio del cava”, alerta UP

Unió de Pagesos (UP) alertó ayer que aumentar la superficie de cultivo de la Denominación de Origen Cava (DO Cava) “podría provocar una caída de precios” y añadir presión a un mercado ya de por sí tensionado. Así, respalda a la DO Cava, partidaria de mantener las hectáreas actuales, y centrarse en su lugar en optimizar cultivos existentes, de los que explican sólo se está aprovechando un 63,2 por ciento de su potencial productivo. La cifra forma parte de un estudio elaborado por la DO Cava en colaboración con otras entidades, que calcula que para justificar un incremento de la superficie de cultivo, haría falta un aumento de la demanda internacional de un 66%, “un escenario improbable”, afirma la organización.