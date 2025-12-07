Los payeses, convocados a las urnas el 27 de febrero

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los payeses catalanes están llamados a las urnas el próximo 27 de febrero en unas nuevas elecciones que servirán para medir la representatividad de las diferentes organizaciones agrarias en Catalunya. De momento, ha arrancado la maquinaria del proceso con la publicación del censo electoral provisional, que se puede consultar en la web de la conselleria que dirige Òscar Ordeig. A partir de este listado, se dará paso a las posibles alegaciones para subsanar los errores que se puedan detectar y el censo definitivo se conocerá el 20 de enero próximo. Aún cabrá la posibilidad de nuevas alegaciones y las resoluciones deben estar listas el 10 de febrero. Los últimos comicios se celebraron en marzo de 2021 con un total de 9.599 electores con derecho a voto en las comarcas de Lleida y fueron los primeros que se hicieron de forma completamente electrónica en Catalunya. Por veguerias, 1.365 electores correspondían al Alt Pirineu y Aran y en Ponent alcanzaban los 7.832. A ellos se sumaban los 402 con derecho al voto en el Solsonès, comarca encuadrada en la Catalunya Central. En los últimos comicios, Unió de Pagesos revalidó su mayoría con un 55,04% de los votos, lo que le permitió tener también el mayor número de representantes en la Mesa Agraria, el principal foro de diálogo y negociación con la Generalitat en materia del primer sector. En las anteriores elecciones, celebradas en 2016, había conseguido el respaldo del 56,77% de los votantes. En la última llamada a las urnas, Joves Agricultors de Catalunya (JARC-COAG) se mantuvo en la segunda posición creciendo hasta el 30,15% del total; mientras que Asaja obtuvo un 11,12%, y UPA recibió el 2,57% de los apoyos.

Candidaturas

La proclamación de candidaturas está prevista para el 16 de febrero, cuando se conocerá si se mantienen los cuatro de las últimas elecciones o entra en liza alguna nueva, como podría ser el caso del Gremi de la Pagesia, surgido del movimiento Revolta Pagesa tras las últimas grandes tractoradas.