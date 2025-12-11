El consejo del comité de expertos del salario mínimo al Gobierno: hay que subirlo 37 o 56 euros al mes

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El comité de expertos que asesora al Gobierno sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) ha cumplido el mandato de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, planteando dos posibles escenarios de subida para 2026: uno con tributación en el IRPF y otro sin ella. Actualmente, el SMI está fijado en 1.184 euros mensuales por catorce pagas tras el incremento aprobado para 2025.

Según adelanta 'El País' y han confirmado fuentes cercanas al comité, los expertos sugieren incrementar esta renta mínima para el próximo año en 37 euros mensuales, hasta los 1.221 euros por catorce pagas, si se mantiene la exención de tributación. Alternativamente, proponen una subida de 56 euros mensuales hasta los 1.240 euros si se opta por su tributación en el IRPF. Estas subidas representan un 3,1% y un 4,7% respectivamente.

Ambos incrementos están diseñados para garantizar que el SMI represente al menos el 60% del salario medio, cumpliendo así con lo establecido en la Carta Social Europea. Sin embargo, la propuesta difiere significativamente de las presentadas por los agentes sociales, evidenciando la complejidad para alcanzar un acuerdo.

Posiciones distanciadas entre sindicatos y empresarios

Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han propuesto una subida máxima del 1,5% para 2026, lo que situaría el SMI en 1.202 euros brutos mensuales por catorce pagas, sin exención fiscal. En contraste, los sindicatos CCOO y UGT plantean un incremento del 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos mensuales, con tributación obligatoria en el IRPF.

Este incremento sindical supondría 89 euros más sobre el SMI actual y permitiría, según argumentan, que tras la tributación los perceptores siguieran cobrando el equivalente al 60% del salario medio neto. En términos netos, la propuesta sindical llevaría el SMI a 1.216 euros mensuales tras impuestos, un 2,7% más que en 2025.

El historial reciente de las subidas del SMI

El Gobierno aprobó en febrero de este año, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, una subida del 4,4% en el SMI, elevándolo a los actuales 1.184 euros mensuales, 50 euros más que la cuantía de 2024. Este incremento fue fruto del acuerdo entre Trabajo y los sindicatos, sin respaldo empresarial, continuando la tendencia de los últimos años.

La última vez que CEOE y Cepyme apoyaron un aumento del SMI fue en 2020, cuando esta renta mínima pasó de 900 a 950 euros mensuales. Desde entonces, todas las subidas se han pactado exclusivamente con los sindicatos.

Los argumentos de la patronal

CEOE estima que su propuesta de subir un 1,5% el SMI para 2026 tendría un coste bruto de 862 millones de euros. Entre sus argumentos, destaca que, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el SMI ya habría superado el 60% del salario medio neto que utiliza el Ministerio como criterio.

Los empresarios defienden tomar como referencia la EPA porque, a diferencia de la Encuesta de Estructura Salarial (EES) que usa el comité de expertos, sí contempla sectores como agricultura, ganadería, pesca o servicio doméstico, que concentran gran parte de los trabajadores con SMI. Según sus cálculos, el SMI actual sería un 4,9% superior a lo que correspondería siguiendo esta metodología.

Una vez presentada formalmente la propuesta de los expertos, el Ministerio de Trabajo convocará a los agentes sociales para negociar la subida definitiva. Aunque Trabajo no está obligado a pactar el incremento, sino solo a realizar consultas, la vicepresidenta Díaz ha manifestado en repetidas ocasiones que «respetará» el mandato de la comisión de expertos.