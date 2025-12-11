La cooperativa de La Granadella ya ha cosechado el 75% de olivas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, visitó ayer la centenaria cooperativa de aceite de La Granadella junto a la alcaldesa de este municipio, Elena Llauradó, y el presidente de la misma, Ramon Barrull. La cooperativa, que se encuentra en el 75% de la cosecha y prevé una producción de 5 millones de kilos de olivas ha recibido recientemente dos galardones en los premios internacionales a la calida del aceite del AOVE Evooleum Awards.