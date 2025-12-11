Los peajes de las autopistas catalanas se encarecerán casi un 3% en el 2026

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Les cuatro vías de pago gestionadas por la Generalitat experimentarán un aumento de tarifas próximo al 3% a partir del 2026, según ha confirmado el Departamento de Territorio mediante una resolución publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El incremento viene determinado por el IPC de octubre que se situó en el 3,1%, aplicando posteriormente un coeficiente corrector según los niveles de tráfico registrados.

Según los datos oficiales publicados, los túneles de Vallvidrera serán los más afectados con un incremento del 2,99%, llegando a los 5,28 euros por turismo en hora punta y 4,70 euros en hora valle (14 céntimos más que actualmente).

El túnel del Cadí no se escapa de esta subida generalizada y verá incrementado su precio un 2,82%, situando la tarifa en 14,56 euros para los no residentes en la Cerdanya, el Alt Urgell y el Berguedà, lo que supone 40 céntimos más que ahora. Les motocicletas tendrán que abonar 11,73 euros y los vehículos pesados hasta 38,11 euros para atravesar esta infraestructura clave para la conexión con el Pirineo.

En el caso de la C-16, el tramo troncal de Sant Vicenç de Castellet costará 5,81 euros para los turismos del lunes a viernes no festivos y 9,76 para el resto de movimientos de los turismos. Les motocicletas tendrán que pagar 2,91 euros entre semana y 4,88 euros el resto de días y festivos.

En el tramo entre Sant Cugat i Terrassa, la tarifa será de 1,43 euros entre semana y 3,19 euros los fines de semana y festivos.

En el caso de la autopista C-32, entre Castelldefels y Sitges los vehículos con movilidad obligada tendrán que pagar 2,02 euros si son motos y 4,21 euros si son turismos. El resto de vehículos tendrán que asumir un coste de 4,05 euros si son de dos ruedas y de 8,42 euros si son turismos que no vuelven por el mismo peaje antes de 24 horas.

El peaje en Cubelles costará 5,03 euros para los turismos que no la utilicen regularmente; la barrera de acceso a Cubelles, 2,69 euros, y el peaje en Calafell, 0,79.

El Govern asume alrededor de 55 millones de euros anuales en concepto de bonificaciones, descuentos, actuaciones accesorias y reducciones que se aplican a los peajes de las autopistas de la Generalitat o medidas de otros tipos. En concreto, hay reducciones bonificaciones del 75% en los vehículos de cero emisiones y del 30% en los de bajas emisiones.