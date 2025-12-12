La inflación en la provincia de Lleida sube tres décimas en noviembre y se sitúa en el 2,5%

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La variación anual del IPC en las comarcas de Lleida ha subido 0,3 décimas y se sitúa en el 2,5%. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios que engloban vivienda, agua, electricidad y otros combustibles son los que más se han encarecido en comparación con hace un año, hasta un 5,9%. En este grupo destaca el precio de la luz y el gas, que se han encarecido un 7,5% y el de los suministros de agua, con un 9,1% se ha mantenido igual.

Por el contrario, los precios de la ropa son 0,7% más bajos y el del calzado son un 0,5% más caros que el mes pasado. Con respecto al indicador mensual, con respecto a octubre los precios han subido tres décimas.

En noviembre los alimentos y bebidas no alcohólicas han pasado de 1,2 a 0,7 y 2,2 a -07 respectivamente.

Con respecto a los servicios de transporte, con una bajada de 3,7 puntos desde principio de año y pasante de un 6% en el mes de octubre al -3,5% en el mes de noviembre.

En el conjunto de Catalunya, la inflación se ha mantenido en noviembre en el 2,6%, igual que el mes anterior. El aumento del precio de la electricidad fue el más bajo desde el mes de junio, pero los huevos continúan disparados con un incremento del 20% en un año.