La UE aplicará una tasa de tres euros a los paquetes de bajo coste importados, sobre todo por plataformas chinas como Shein o Temu

La Unión Europea aplicará una tasa de tres euros a los paquetes de bajo coste –con un valor inferior a 150 euros– que entren a cualquiera de los 27 estados miembros a partir de julio de 2026. Así lo han acordado los ministros de Finanzas de la UE reunidos en Bruselas, en lo que definen como solución "temporal" hasta que una resolución permanente entre en vigor. La decisión tomada este viernes llega en un momento en el que la Comisión Europea también negocia una propuesta en paralelo para gravar estos productos. La propuesta de la Comisión -que se tiene que consensuar con la Eurocámara y los estados miembros- plantea una tasa de dos euros a los paquetes importados directamente por consumidores europeos y de 50 céntimos a los que se envíen a almacenes de la UE.

La medida acordada este viernes pretende dar respuesta a la afluencia de paquetes de bajo coste procedentes de plataformas chinas como Shein o Temu, que a estas alturas entran en la UE libres de derechos de aduana. En un comunicado ya publicado en noviembre, los ministros de los 27 subrayaban que las condiciones bajo las cuales llegan estos paquetes "dan pie a una competencia desleal para los vendedores de la UE" y, al mismo tiempo "despierta preocupaciones medioambientales".

De acuerdo con la solución adoptada, los paquetes de menos de 150 euros que entren en la UE a partir de julio de 2026 tendrán que pagar 3 euros adicionales en concepto de derechos de aduana. La tasa se aplicará a todas las mercancías que entren a la Unión y que tengan como empresa vendedora una plataforma fuera de la UE que figure en dentro de la ventanilla única de importación (IOSS, por sus siglas en inglés). A la práctica, la medida afectaría al 93% de todos los envíos que recibe la UE a través de plataformas en línea.

Una solución temporal

La medida da continuidad al compromiso que adquirieron los ministros de la UE el pasado mes de noviembre, cuando en una anterior reunión en el marco del Ecofin acordaron trabajar en pro de una solución "sencilla y temporal" para abordar la entrada masiva de paquetes de bajo coste.

"Esta medida se mantendrá vigente hasta que entre en vigor el acuerdo para una solución permanente que elimine por completo el tope de exención para los derechos de aduana", señala el comunicado difundido este viernes por el Consejo.

La propuesta paralela de la Comisión

Aparte del acuerdo alcanzado en el marco del Ecofin, la Comisión Europea trabaja en paralelo con otra propuesta para gravar los paquetes de bajo coste. De acuerdo con la propuesta del ejecutivo, el cargo se aplicaría a paquetes con un valor inferior a 150 euros importados directamente por consumidores europeos. Por su parte, aquellos productos que se envíen directamente a almacenes de la UE afrontarían una tasa inferior, de 50 céntimos. El nuevo cargo también afectaría a las plataformas chinas de venta en línea, como Shein y Temu, que precisamente tienen abierta una investigación por "prácticas engañosas" a los consumidores.

Según datos presentados por el ejecutivo comunitario, el año 2024 entraron en la UE envíos de bajo coste -de menos de 150 euros- por valor de 4.600 millones de euros, el doble que en 2023. De estos, se calcula que un 96% de los productos estudiados no cumplen con los estándares de seguridad de la Unión. "Las consecuencias pueden ser mucho graves, y no podemos hacer la vista gorda", advirtió el pasado mes de mayo al comisario responsable del Estado de Derecho y Protección al Consumidor, el irlandés Michael McGrath, en una rueda de prensa.