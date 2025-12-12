Unió de Pagesos reclama medidas por la falta de relevo generacional

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El sindicato agrario Unió de Pagesos reclamó ayer medidas contra la falta de relevo generacional y la pérdida de poder adquisitivo por las pensiones, como parte de su campaña Pagesia o Foc. En una rueda de prensa en Lleida, el sindicato destacó que los jefes de explotación menores de 35 años en la provincia representan el 4,67%, mientras que los mayores de 65 son el 39,68% (según el censo agrario de 2020). Además, desde 2000 han disminuido un 43% los afiliados como autónomos en el sector primario en Lleida.

Salomó Torres, responsable del área social de UP, explicó que las principales causas de que los mayores sigan trabajando son las pensiones “miserables” y la falta de relevo familiar, mientras que “los jóvenes no tienen capacidad económica” para hacerse con las explotaciones y que la tierra cada vez es más cara. Laia Angrill, responsable de juventud de UP, insistió en apostar que los jóvenes se hagan con las riendas de las explotaciones. Angrill pidió que las ayudas a propietarios para ceder su explotación a jóvenes incorporados en los últimos cinco años sean de un mínimo de 10.000 euros –el máximo es 55.000 euros–, dado que en algunos casos la fórmula de cálculo ofrece ayudas bastante por debajo.

En relación a las pensiones, UP reclamó que ninguna esté por debajo del salario mínimo interprofesional. Torres denunció que las del Sistema Especial Agrario son las que menos han crecido, y las que más necesitan complementos para llegar al mínimo. Además, afirmó que los pensionistas agrarios serán los que más poder adquisitivo van a perder en el futuro y las nuevas prestaciones por incapacidad temporal y viudedad comportarán caídas de entre el 32% y el 44%. UP llevará a cabo una asamblea mañana en el Santuari El Miracle (Solsonès) para dar inicio a una campaña de sensibilización con el objetivo de alcanzar una solución antes del próximo verano.