Las pensiones subirán el próximo año un 2,7%, una vez conocido el Índice de Precios al Consumo de noviembre. En la demarcación de Lleida, donde la pensión media se sitúa en los 1.191,62 euros mensuales, supondrá un incremento de unos 32 euros al mes o 386 anuales, lo que hará que la prestación media alcance los 1.223,79 euros, como avanzó SEGRE. La pensión media de jubilación subirá unos 441 euros anuales o 36,75 al mes, hasta situarse el importe medio en los 1.398 euros. La de viudedad, que tiene hoy un importe medio de 823 euros, se incrementará unos 22 euros al mes o 264 al año.

El IPC ha subido 3 décimas el mes pasado, hasta el 2,5%, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los precios que engloban vivienda, agua, electricidad y otros combustibles son los que más se han encarecido frente a hace un año, hasta un 5,9%. En este grupo destaca el precio de la luz y el gas, que suben un 7,5% y el de los suministros de agua, con un 9,1% se mantiene igual. Por el contrario, los precios de la ropa son un 0,7% menores y los del calzado son un 0,5% más caros que el mes pasado.

Por lo que respecta al indicador mensual, respecto al mes de octubre los precios han subido tres décimas. En cuanto a los servicios de transporte, con una bajada de 3,7 puntos en lo que va de año y pasan de un 6% en el mes de octubre al –3,5% en el mes de noviembre.

En el conjunto de Catalunya, la inflación se ha mantenido en noviembre en el 2,6%, al igual que el mes anterior. Los precios que más han subido respecto al mismo mes de un año antes han sido bebidas alcohólicas y tabaco (+4,4%); vivienda (+4,1%); hoteles, cafés y restaurantes (+3,7%); otros (+3,6%); enseñanza (+3,1%), y alimentos y bebidas no alcohólicas (+2,4%). Crecieron en menor medida los precios de enseñanza (+2%); comunicaciones (+1,6%); transportes (+1,6%); medicina (+1,3%); vestido y calzado (+1%), y menaje (+0,8%).

En el conjunto del Estado, el IPC recorta su tasa interanual en noviembre una décima, hasta el 3%, debido a la bajada de los precios de la electricidad, según los datos definitivos publicados por el INE, que confirman los avanzados a finales del mes pasado.

Con este descenso de una décima en el penúltimo mes del año, el índice de precios al consumo interanual rompe con dos meses consecutivos de ascensos después de que en octubre cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%).