Más de 1.500 alumnos leridanos conocen los oficios gracias al proyecto Fem Sector

El proyecto Fem Sector, impulsado por la Coell con la colaboración del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputación de Lleida con el objetivo de poner en valor la Formación Profesional, ha dado a conocer a lo largo de este año las oportunidades profesionales que ofrecen hasta una quincena de sectores productivos y de servicios a más de 1.500 alumnos de institutos del Segrià, el Pla d’Urgell, l’Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Noguera y la Vall d’Aran. En esta quinta edición, que tenía como lema Endavant sectors i educació!, el programa ha crecido tanto en alcance como en participación. A lo largo de este 2025 se han llevado a cabo 40 actuaciones -entre charlas y visitas— y han participado 36 empresas, diez más que en la edición anterior. Esto ha permitido llegar a casi 500 alumnos más e incorporar 4 nuevos centros educativos. “Este proyecto pone en valor la FP y sirve para orientar a los jóvenes y mostrarles las oportunidades que ofrecen los sectores productivos y de servicios”, aseguró el presidente de Coell, Josep M. Gardeñes. El vicepresidente del Patronat, Jordi Verdú, puso en valor la capacidad que tiene el Fem Sector de hacer arraigar el talento en el territorio, mostrando que hay oportunidades, y de garantizar el relevo generacional.