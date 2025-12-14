Cazados 67.200 jabalíes en una temporada, 2.400 en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La fauna salvaje se ha convertido a lo largo de los años en un problema, con los jabalíes, pero también los conejos y los corzos como protagonistas desde el llano hasta la montaña. Los últimos informes oficiales de la conselleria de Agricultura sobre actividades cinegéticas para reducir la población de jabalíes sitúan en 67.200 los animales abatidos en Catalunya en diferentes operaciones a lo largo de la campaña 2023-2024, de ellos un total de 2.438 en las comarcas de Lleida. El informe cita diferentes zonas: Noguera, Alta Ribagorça, Alt Pallars, Boumort, Solsonès-Berguedà, Segarra y Cadí, donde se han contabilizado 379 batidas. Las más numerosas se han concentrado en el Alt Pallars, con 120, mientras que el mayor número de animales cazados se concentran en el Solsonès-Berguedà (763), Alt Pallars (629) y Noguera (507). Aunque puedan parecer números importantes, que lo son, representan un esfuerzo insuficiente para poder controlar lo que agricultores y ganaderos califican como plaga.

Solo en la zona de Collserola donde se ha declarado la peste porcina africana con 16 animales positivos se estima que hay un millar de jabalíes.

Hasta 180.000 animales

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, anunció el miércoles que Catalunya tiene una población de jabalíes que oscila entre los 125.000 y los 180.000 ejemplares, en función de la época del año y de los ciclos de cría. El objetivo de la Generalitat es reducir a la mitad esta población y concretó que, para hacerlo posible, crearán una Mesa del jabalí para abordar medidas para aumentar las capturas. Esta mesa será similar a la que se creó para controlar a la población de jabalíes en Collserola, una estrategia que el conseller considera que ha sido todo un éxito.