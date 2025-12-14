Lleida se juega el 10 por ciento de su PIB solo en la producción de porcino

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La economía de Lleida tiene en la agroalimentación uno de sus grandes pilares, con el porcino a la cabeza. La producción de animales representa en torno al 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia, lo que pone de manifiesto lo que se juega en la crisis de la PPA. El sector industrial factura más de 6.532 millones de euros.

La crisis de la PPA ha disparado todas las alarmas en la economía de Lleida. El sector solo de la producción representó el año pasado una renta por encima de los 1.400 millones de euros, una cifra que supone más del 10% del Producto Interior Bruto (PIB), según los últimos datos disponibles, que se sitúa en la provincia por encima de los 13.705 millones. Y eso teniendo en cuenta que estamos hablando solo de la producción, pero a ello habría que sumarle otras actividades que incrementan la importancia de la primera ganadería de Lleida, como son los mataderos, la comercialización de la carne o su transformación en productos derivados.

Las comarcas leridanas cuentan con 2.345 granjas, que suman un censo de 4.759.873 animales. Hablamos de instalaciones clave en muchas zonas para la fijación de población en el territorio y con muchos municipios donde el porcino es su verdadero motor. El Segrià, con 761 explotaciones, y la Noguera, con 682, son las líderes, mientras que en el lado opuesto se coloca la Val d’Aran, territorio sin ninguna explotación porcina, la Alta Ribagorça y el Pallars Sobirà, con una cada una, y la Cerdanya apenas tiene tres. Superan las doscientas granjas las comarcas del Urgell (298), el Pla d’Urgell (281) y la Segarra (236). Más de cien tiene tanto el Solsonès (191) como Les Garrigues (188). Completan el mapa las 92 granjas del Pallars Jussà y las 25 del Alt Urgell.

El sistema dominante en Catalunya es el de la integración. En el caso de las granjas de engorde, el 81% están bajo este régimen. Supone que el dueño de los cerdos es una empresa, que facilita también el pienso y otros servicios, como los veterinarios, al granjero. El ganadero, por su parte, es el dueño de la granja y es el encargado de cuidar los animales, por lo que cobra una cantidad fija por cada cabeza. Con ello, teóricamente, minimiza riesgos, pero eso no quiere decir que no se vea afectado por la evolución de mercado, porque en los tiempos con cotizaciones elevadas, las integradoras buscan granjas y acaban elevando precios, mientras que cuando soplan malos vientos la situación es la contraria.

No existe un precio fijo en el sector de las integradoras, pero fuentes del gremio apuntan que buena parte de los ganaderos cobran una base de entre 18 y 19 euros por cerdo cebado, aunque hay una parte que no llega a estas cifra y otros que la superan. A partir de ahí existen incentivos, por ejemplo, en el caso de granjas con pocas bajas de animales.

Un centenar de industrias cárnicas con interés porcino

Lleida es una potencia en producción porcina, pero también tiene un peso significativo en la transformación. El registro de industrias agrarias y alimentarias tiene contabilizadas en la provincia y la Cerdanya 98 empresas que tienen como actividad principal o secundaria actividades relacionadas con el sacrificio de porcino o la elaboración de productos cárnicos. El Segrià, con 18; el Pla d’Urgell con 12; y el Pallars Jussà, con diez; son las comarcas con mayor volumen. Pero a años luz de Osona, con 111, según un informe de la conselleria de Agricultura. Recoge además otro ranking con datos de la base de empresas que depositan cuentas en el Registro Mercantil, en este caso con 54 compañías, que suman 6.710 empleados y una facturación de 6.532 millones de euros. El gran volumen corresponde a la Segarra, con bonÀrea. En este caso, el informe indica que empleo y los ingresos de explotación no tienen por qué corresponder exclusivamente al porcino, sino al conjunto de su actividad. La segunda comarca por volúmenes es el Pla d’Urgell con 7 compañías que emplean a 1.191 trabajadores y 294 millones de euros. El Segrià es la otra potencia de la provincia con una decena de cárnicas y 259 trabajadores. En este caso los ingresos de explotación alcanzan los 172 millones de euros.