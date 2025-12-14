Pasando cuentas con Hacienda

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha) recomienda aprovechar la recta final del año para ahorrar adicionalmente hasta 3.370 euros más en la próxima declaración de la Renta, que se debe presentar en primavera. Será el primer ejercicio en el que los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo deben presentar la declaración del IRPF.

Recuerdan a los contribuyentes que este año se mantiene la disminución del incentivo de planes de pensiones individuales, mientras que, a cambio, se favorecen los planes de previsión empresarial. En concreto, continúa en 1.500 euros la aportación máxima al plan de pensiones individuales, aunque con la posibilidad de incrementar las aportaciones hasta en 8.500 euros más por aportaciones a planes de pensiones empresariales.

Los contribuyentes se podrán deducir el 15% del valor de compra si adquieren un vehículo eléctrico nuevo (turismos o motos) antes del 31 de diciembre, o bien si se hace una entrega a cuenta mínima del 25% del valor de adquisición también antes de dicha fecha. En este último caso, el pago restante de la compra se debe realizar antes del final del segundo año posterior al del pago a cuenta, antes de 31 de diciembre de 2027. También el contribuyente puede desgravar el 15% de la inversión en la instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos en un inmueble de su propiedad.

Este año se mantiene la deducción por obras de rehabilitación energética de edificios de uso predominante residencial.

Las madres trabajadoras con hijos menores de tres años pueden aumentar esta deducción en 1.000 euros adicionales por gastos de guarderías de cada hijo, estén matriculados en centros de educación infantil autorizados por la Administración educativa, o en guarderías autorizadas para su apertura y funcionamiento. Gestha recuerda que las madres trabajadoras se pueden beneficiar de esta deducción de 1.200 euros anuales por cada hijo menor de 3 años con derecho a aplicar el mínimo por descendientes, o durante los tres años siguientes a la adopción o acogimiento preadoptivo o permanente. La deducción no es compatible con el complemento de ayuda para la infancia de la Ley del ingreso mínimo vital si durante dichos meses alguno de los progenitores lo percibe por ese menor. Esta incompatibilidad tiene una excepción transitoria si se tuvo derecho a la deducción por maternidad y al complemento de ayuda para la infancia antes del 1 de enero de 2023.

Desde el 1 de enero de 2024, se modifica la actual reducción del 60% sobre el rendimiento neto positivo declarado por el arrendador que alquila una vivienda con carácter permanente. Será del 90% si se firma un nuevo contrato por el mismo arrendador en zonas de mercado residencial tensionado, con una reducción de la renta de al menos el 5% respecto al contrato anterior.