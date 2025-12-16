ATA denuncia al Gobierno por no eximir de IVA a los autónomos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) ha interpuesto una denuncia contra el Gobierno de España ante la Comisión Europea por la falta de transposición y aplicación de la directiva relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en lo que respecta al régimen especial de exención del IVA para autónomos y pequeñas empresas, conocido como “IVA franquiciado”. En concreto, se ha presentado una denuncia por el incumplimiento de la Directiva Europea 2020/285 del Consejo, de 18 de febrero de 2020, por la que se modifican los artículos 281 a 294 de la Directiva 2006/112/CE. Esta reforma, indica la misma organización, permite a los Estados miembros establecer un umbral de facturación anual de hasta 85.000 euros, por debajo del cual los autónomos y pymes quedarían exentos de repercutir, liquidar y declarar el IVA. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, justificó ayer esta denuncia al entender que el Ejecutivo “vuelve a discriminar a los autónomos españoles con respecto a los autónomos europeos”, ya que “España es el único país de la Unión Europea que no ha aplicado la directiva europea del IVA franquiciado, que era de obligado cumplimiento el 1 de enero del año 2025”. Explicó que eso “significa que un autónomo francés o uno italiano, una empresa francesa o italiana, por ejemplo, que factura menos de 85.000 euros, no está obligada a repercutir IVA”, y eso ya se hace “en toda Europa”, salvo en España, que, insistió, es el único país que“no lo ha hecho”.