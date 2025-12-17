Los pensionistas defienden una política social fuerte frente a la precariedad

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Marea Pensionista de les Terres de Lleida denunció ayer los intentos de enfrentar a jóvenes y pensionistas a raíz del debate sobre la revalorización de las pensiones según el IPC y el sobrecoste para las arcas públicas. Durante su tradicional desayuno navideño en la plaza de la Paeria, donde hicieron balance de las actividades llevadas a cabo este 2025, advirtieron sobre los discursos que buscan generar miedo y justificar recortes y la privatización del sistema y defendieron que garantizar pensiones dignas es compatible con políticas valientes para asegurar un futuro estable, “ya que unas mejores condiciones laborales permiten aumentar las cotizaciones sociales que sostendrán las pensiones futuras”.