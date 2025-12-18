Mercolleida mantiene el precio del cerdo estable después de 3 semanas de bajadas periódicas

Imagen de archivo del director general de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, en una atención a los medios en Lleida.ACN

Mercolleida mantendrá el precio del cerdo en todas sus variedades después de tres semanas de descensos. Así se ha decidido este jueves durante la reunión en la lonja de referencia en el Estado en el sector porcino.

El precio del cerdo selecto queda fijado en 1,052 euros el kilo, el de Lleida o normal en 1,040 y el graso en 1,028, los tres precios iguales que los del 11 de diciembre. La cerda mantiene también el precio de 0,40 euros por kilo y el cochinillo de 20 kilos continúa en los 24 euros.

La semana pasada Mercolleida pactó un descenso más moderado (6 céntimos por kilo en las tres variantes de cerdo, 2 en la cerda y 2 euros el cochinillo), después de dos intervenciones más agresivas (la primera de 10 céntimos para los cerdos y la cerda y de 5 euros para el cochinillo, y la segunda de 10 céntimos, 6 céntimos y 5 euros) en el contexto de la crisis por la Peste Porcina Africana.