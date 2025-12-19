El sector agrícola bloquea Bruselas contra Mercosur y la nueva PAC

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los agricultores catalanes se unieron ayer a la protesta organizada por el sector en Bruselas contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y advertir del impacto que podrían tener los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC). Miles de agricultores llegados de distintos países europeos bloquearon desde primera hora de la mañana el centro de Bruselas con cientos de tractores coincidiendo con la celebración de la cumbre de los jefes de Estado y Gobierno de la UE, que arrancó con retraso porque los presidentes de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, mantuvieron un encuentro con representantes del sector. “Tendremos todos los tractores en carretera el tiempo que haga falta”, advirtió el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué. A su vez, Joan Carles Massot, presidente de JARC, alertó de que la nueva PAC “pone en riesgo la soberanía alimentaria europea y la rentabilidad de las explotaciones catalanas”. La protesta acabó disuelta por la policía tras derivar en algunos disturbios.

La firma del acuerdo con el Mercosur se aplaza hasta enero

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comunicó ayer a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en una cumbre en Bruselas que la firma del acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur finalmente no se firmará mañana, como estaba previsto, sino que ha sido aplazado a enero. La ratificación del pacto contaba con la firme oposición de Francia, Italia y Polonia, que piden aplazarlo hasta tener más salvaguardas para sus sectores agrícolas. De hecho, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, parece haberse resignado y ayer daba por hecho que el acuerdo no iba a sellarse este fin de semana. Para rubricarlo, antes se necesitaba el apoyo por mayoría cualificada del Consejo Europeo.