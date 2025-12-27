La nómina de las pensiones alcanza los 1.720 millones

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Seguridad Social ha desembolsado más de 1.720 millones de euros este año para hacer frente al pago de las pensiones en Lleida, una cifra que supone un nuevo récord y un incremento del 6,4% respecto a 2024, que contaron con un pago de más de 1.617 millones de euros.

En diciembre, la pensión media en la provincia de Lleida se ha situado en 1.192,82 euros, un 4,86% más que en el mismo mes del año pasado, mientras que el total de pensionistas ha llegado a 104.629 personas, según los datos del ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

La mayoría de prestaciones fueron de jubilación, que se ha situado en 1.362,66 euros, lo que supone un incremento del 4,83% respecto a diciembre de 2024, y cuenta con 65.969 pensionistas. Le siguen por número de pensiones abonadas las de viudedad, con una media de 823,75 euros, las de incapacidad permanente (1.178,80 euros), orfandad (472,16 euros) y favor de familiares (847,81 euros).

Las pensiones con complemento a mínimos (19.335) representaron el 18,5% del total en Lleida, con una evidente diferencia entre mujeres (24,5%) y hombres (11,4%). Respecto al complemento de brecha de género, en Lleida fueron 12.043 las pensiones que contaron con él, con un importe medio de 71 euros.

Lleida, además, sigue siendo la provincia con pensiones más bajas en Catalunya, que este mes ha abonado 1.815.462 prestaciones con una media de 1.370,39 euros. En el caso de España, la prestación media quedó en 1.317,71 euros con 10.434.856 pensiones.

Subida general

Asimismo, el Consejo de Ministros ha dado luz verde esta semana a la subida general del 2,7% de las pensiones para el próximo año, que supondrá un aumento de unos 32 euros al mes o 386 euros al año en la provincia de Lleida. Las pensiones mínimas recibirán un incremento adicional del 7%, mientras que las no contributivas y las cuantías del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aumentarán un 11,4%.