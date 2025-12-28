Los ahorros de los leridanos han aumentado en 750 millones de euros en el último año

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La actual situación de inestabilidad geopolítica que atravesamos, unida a unos precios que cada vez tiran más al alza, sobre todo en segmentos como la vivienda, está llevando a los leridanos a optar por una política monetaria más conservadora y apostar por el ahorro. Es por eso que en el último año el dinero que tienen depositado en los bancos se ha incrementado en 758 millones de euros, alcanzando los 12.139 millones, según los últimos datos publicados por el Banco de España referidos al cierre del tercer trimestre de este año. Gran parte de los leridanos, además, optan por tener sus ahorros en depósitos a la vista, que son aquellos permiten disponer del mismo de forma inmediata y en cualquier momento en caso de tener un imprevisto. Así, los ahorros que poseen en cuentas corrientes o de ahorros se sitúa en los 9.796 millones de euros, que representan el 80,7 por ciento del total. En paralelo, el consignado en depósitos a plazo, es decir, aquellos en el que el cliente se compromete con el banco a mantener el dinero sin moverlo para conseguir una mejor rentabilidad, se sitúa en los 2.343 millones y apenas ha crecido en 37 millones en el último año.

En el capítulo de los créditos, se deja notar el efecto de la estabilización de los tipos de interés, que ha llevado a la banca a facilitar a los ciudadanos y las empresas el acceso a los préstamos. Esto ha hecho aumentar la deuda que los leridanos acumulan con las entidades, que ha crecido un 3 por ciento en el último año, hasta alcanzar los 8.475 millones de euros. Teniendo en cuenta el último padrón elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, con datos a julio de 2025, la población de las comarcas leridanas se sitúa en los 460.113 habitantes, por lo que la deuda media de cada leridano con su banco alcanzaría los 18.419,4 euros.

El 60% de los municipios de Lleida no tienen sucural bancaria

Casi el 60% de los 231 municipios de Lleida no cuentan con una sucursal bancaria, y en 130 sus vecinos no tienen manera de acceder a dinero en efectivo dentro del mismo, según se desprende de un informe elaborado por la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) a partir de datos del Banco de España. A efectos prácticos esto supone que un 8,8% de los leridanos no tiene acceso a retirar dinero de sus cuentas si no se desplaza. Y es que en las últimas dos décadas, la demarcación ha perdido más de 320 oficinas bancarias, pasando de contar con 548 en el año 2001 a tener tan solo 225 actualmente, la gran mayoría concentradas en los grandes municipios. Para contrarrestar la marcha de las entidades bancarias en pequeños municipios, donde muchos de sus vecinos son de avanzada edad, la Generalitat puso en marcha el año 2024 una banca móvil, que actúa como una sucursal bancaria itinerante.