Catalunya amplía en 73,5 millones el presupuesto de la línea de ayudas Moves III para cubrir todas las solicitudes

El Govern ha ampliado en 73,5 millones de euros el presupuesto de la línea de ayudas Moves III, destinada a fomentar la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga.

Según ha informado en un comunicado, el aumento permitirá atender todas las solicitudes que habían quedado en lista de espera por la falta de fondo y también las que se presenten hasta el cierre de la convocatoria, previsto para el 31 de diciembre.

Con esta ampliación, el presupuesto total de la línea en Catalunya pasa de los 62 a los 135 millones de euros. Esta acción se enmarca en la nueva dotación de 400 millones de euros que anunció recientemente el gobierno español para vaciar las listas de espera.

Hasta el momento, la línea de ayudas para la adquisición de vehículos, dotada con 34,3 millones, ha recibido casi 20.000 solicitudes por un importe de 95,5 millones de euros. De estas, sólo se han concedido 6.200. Con respecto a los puntos de recarga, la línea contaba con 25 millones de euros y ha recibido más de 9.100 solicitudes, que suman un total de 26 millones.

En total, el Instituto Catalán de Energía (Icaen) ha recibido más de 26.000 expedientes vinculados a esta convocatoria.

Asimismo, el programa ha contribuido a la adquisición de 35.250 vehículos y a la instalación de 23.800 puntos de recarga, y ha movilizado una inversión de más de 900 millones de euros.

La actuación se inserta en el Plan de Impulso en el Vehículo Eléctrico 2025-2030, impulsado por el Gobierno y que tiene como finalidad acelerar la implantación del vehículo electrificado en Catalunya, alcanzando 180.000 nuevas matriculaciones de vehículos electrificados, la creación de 9.000 nuevos puntos de recarga de titularidad de la Generalitat y el ahorro de 470.000 toneladas de CO₂. En total, el Gobierno prevé movilizar 1.400 millones de euros en este programa.