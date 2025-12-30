Lleida es la provincia catalana con un menor crecimiento de su PIB

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Producto Interior Bruto (PIB) de la demarcación de Lleida ha crecido un 117,57% en las últimas dos décadas, alcanzando en 2023 los 15.081 millones de euros, según se desprende del balance de contabilizada regional publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de este avance, es la provincia catalana que registra un menor crecimiento acumulado, por debajo de las tasas registradas en Barcelona (+126,3%), Tarragona (+142,8%) y Girona (+167,8%), que han experimentado expansiones más dinámicas impulsadas por sectores como los servicios, la industria y la construcción. El economista leridano Ramón Morell señala que factores estructurales como una base económica más vinculada al sector primario, junto a la menor concentración industrial, a excepción del agroalimentario, han limitado el ritmo de expansión en Lleida en comparación con el resto de zonas de Catalunya, que cuentan con una industria más potente.

Por otro lado, Morell destaca la tercialización que está sufriendo la economía de la demarcación, donde el sector de los servicios –comercio, transporte, hostelería, sanidad, educación, servicios profesionales, logística, actividades tecnológicas, etc.– no para de ganar peso, pasando de suponer un 56% del PIB total en 2000 a ser un 65% en 2023, muy por encima del 16% que aporta la industria o el 5,6% que genera la construcción. La demarcación de Lleida aporta el 5,32% del PIB total de Catalunya. Esto pone sobre la mesa los retos a los que se enfrenta la economía leridana, que debe apostar por la diversificación del tejido productivo, especialmente en sectores de mayor valor añadido, con el objetivo de reducir la brecha territorial y fomentar un desarrollo económico más equilibrado.

Lleida también se encuentra a la cola en creación de empleo, siendo la demarcación que registra un menor incremento del número de salariados en estos últimos veinte años, del 23,1%. Para Morell, Lleida ofrece un mercado laboral con oportunidades limitadas y sueldos bajos, lo que también provoca que las cotizaciones sean bajas y haya menores pensiones.

Mayores de 55 años sufren por vez primera más paro que el resto

Las personas mayores de 55 años, que históricamente han registrado los menores niveles de desempleo, cuentan por primera vez con una tasa de paro 0,4 puntos superior a la de la franja de activos entre 25 y 54 años, de acuerdo con un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Esa diferencia favorable a los mayores se ha ido invirtiendo desde 2023 y supone en la media de los tres primeros trimestres de 2025 una tasa de paro del 9,8%. El empeoramiento relativo en el empleo experimentado por los mayores a lo largo de las últimas décadas esconde grandes diferencias entre quienes han conseguido mantenerse en activo durante toda su vida laboral y quienes han tenido que buscar empleo más allá de los 55. La precariedad laboral que sufren los mayores de 55 que se han visto forzados a ir al paro es más elevada y sus posibilidades de volver a emplearse, y las condiciones de los puestos a los que logran acceder, son también peores que las de los jóvenes. En un contexto de envejecimiento demográfico, aumento del gasto en pensiones y demanda creciente de capital humano, el estudio destaca la necesida de trabajar en medidas para mejorar el empleo y la formación de este colectivo.