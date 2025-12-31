La inflación se modera al 2,9% por los carburantes

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El índice de precios de consumo (IPC) acabará este mes de diciembre en el 2,9% interanual, una décima menos que en noviembre, debido fundamentalmente a la bajada de los precios de los carburantes. Según el indicador adelantado publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), junto a los carburantes influyó la menor subida de los precios de ocio y cultura, mientras que tiraron al alza los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios subieron más que en diciembre del año pasado. Con esta tasa de diciembre, la inflación cerrará el año con una media del 2,7%, según destaca el ministerio de Economía, que añade que esa tasa media es una décima inferior a la del 2024, “permitiendo que las familias sigan recuperando poder adquisitivo”.

Los precios empezaron el año con una tasa anual del 2,9% y subieron al 3% en febrero para moderarse los siguientes meses hasta el 2% de mayo, mínimo anual, tras lo que comenzaron a repuntar hasta tocar el 3,1% en octubre, la mayor tasa desde mediados de 2024. En los últimos dos meses del año, la evolución volvió a moderarse ligeramente hasta ese 2,9%. En cuanto a la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) la tasa se mantuvo en el 2,6%. Los datos definitivos, así como el dato de Lleida, se publicarán el próximo 15 de enero.