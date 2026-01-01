El año 2026 arranca con subida de pensiones, luz más barata y transporte subvencionado

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El año 2026 comienza con una subida de las pensiones del 2,7 % y un alza de los salarios en el sector público del 1,5 %, mientras que la inflación general se moderará, la factura de la luz bajará, la de móvil subirá y el transporte público seguirá subvencionado. El salario mínimo interprofesional (SMI) inicia el año congelado en 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, pero se prevé que suba un 3,1 % (37 euros más) con efecto retroactivo del 1 de enero, conforme a la recomendación de la comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo. El pronóstico para los salarios pactados en convenio es que suban de media entre el 3 y el 3,5 %, por encima de la inflación, que mantendrá una senda descendente hasta el 2,1 % a cierre de año, con una media anual del 2,4 %, según Funcas.

Los precios se contendrán en 2026 gracias a la moderación de la energía y pese a la resistencia a la baja de los alimentos no elaborados, que subirán menos que en 2025 pero con tasas superiores al 5 % interanual la mayoría de los meses, de acuerdo con las previsiones de Funcas.

Pensiones y sueldos públicos

La subida general de las pensiones será del 2,7 %, lo que supondrá 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación. Las mínimas subirán un 7 %, un alza que llegará al 11,4 % en el caso de pensionistas con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares. Las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV) también se revalorizarán un 11,4 %.

Los sueldos de los empleados públicos se elevarán un 1,5 %, según lo pactado por Gobierno y sindicatos, que contempla un 0,5 % adicional si la inflación termina siendo superior a la subida inicial.

Energía

Los cargos del sistema eléctrico, que sirven para cubrir los costes del sistema en su conjunto, se incrementarán junto con los peajes, aunque el Ministerio de Transición Ecológica calcula que la factura de la luz para un hogar promedio bajará un 4,7 % en 2026, gracias a un abaratamiento de la energía impulsado por las renovables. El descenso alcanzará un 8,55 % en la industria, un 9,91 % en la industria electrointensiva y un 4,95 % en el caso de las pymes. El precio de la bombona de butano, que se revisa cada dos meses, bajó el pasado 18 de noviembre un 5 % y está previsto que se actualice de nuevo hacia el 20 de enero. También descenderá la tarifa regulada de último recurso (TUR) de gas individual sin impuestos, que se reducirá un 8,7 % respecto al precio establecido el pasado 1 de octubre, y la vecinal se reducirá entre un 5,7 y un 8,3 %.

Los descuentos del bono social energético –del 42,5 % para los consumidores vulnerables y del 57,5 % para los vulnerables severos– se extienden todo el año, así como la prohibición de los cortes de suministros de luz, agua y gas natural a ese colectivo.

Transportes y peajes

Nuevo abono único que integra en una sola tarifa de 60 euros mensuales los autobuses interregionales, los trenes de cercanías y los de media distancia. Los servicios estatales de autobús mantienen la gratuidad hasta los 14 años, con un 40 % de descuento para el bono de 10 viajes y un 50 % para el mensual (70 % hasta los 26 años). Para transportes públicos de competencia autonómica y local se prorroga la ayuda estatal, con gratuidad infantil, descuentos del 50 % para jóvenes hasta 26 años y bonificación del 20 % para el resto de abonos.

En Renfe se prorroga el abono mensual ilimitado por 20 euros (10 euros para jóvenes), así como la gratuidad para menores de 14 años. La media distancia y los Avant especiales mantienen descuentos del 40 %. En los Avant generales se prorroga la bonificación del 50 % en el bono de 10 viajes.

Las autopistas de peaje gestionadas por el Estado (R-2, R-3, R-4, R-5, M-12, AP-36, y AP-41) subirán un máximo anual del 2 % desde 2026 y hasta 2032, salvo por la congelación prevista para la AP-7 Circunvalación de Alicante.

Vivienda

El euríbor a un año, el tipo de interés más utilizado en España para las hipotecas variables, termina el año en el 2,2 %, unos 20 puntos básicos menos que al cierre de 2024, aunque en los últimos cinco meses ha mantenido una tendencia alcista.

De momento, una hipoteca media de unos 150.000 euros a 25 años, con un interés del 1 % sobre el euríbor, ahorrará algo más de 12 euros al mes o unos 150 al año.

Telecomunicaciones

Los principales operadores de telecomunicaciones subirán sus tarifas en torno a un 4 % empujadas por el incremento de costes, especialmente de los proveedores de contenido de televisión. Movistar elevará sus tarifas convergentes a partir del 13 de enero un 4 % de media, un punto porcentual menos que lo que subió en 2024. La subida más habitual será de unos 3 euros por tarifa y mes. Las tarifas de Orange subirán un 3,8 % desde el 12 de enero, mientras que Vodafone España aplicará una subida media del 3,9 % desde el 8 de enero.

Correos

Sube 7 céntimos el envío de la carta nacional ordinaria, con un límite de 20 gramos, pasando de 0,89 a 0,96 euros.

Las cartas y postales a Europa suben a 2 euros, a 2,10 euros para los demás destinos internacionales, salvo Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y Rusia, para los que costará 2,65 euros.