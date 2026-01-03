Hacienda devuelve 99,2 millones a 126.421 leridanos de la campaña de la renta de 2024

Imagen de archivo de la sede de la Agencia Tributaria en Lleida.

La provincia de Lleida ha cerrado el ejercicio fiscal de 2024 con un notable ritmo en la tramitación de la campaña de la Renta. Según los datos provinciales facilitados por la Agencia Tributaria, se han presentado 242.134 declaraciones, lo que supone un incremento del 2,94% respecto al año 2023, cuando se registraron 235.214.

De todas las declaraciones presentadas en 2024, 130.972 contribuyentes solicitaron devolución, de los cuales 126.421 ya han recibido el pago, lo que representa el 96,53% del total de devoluciones pedidas en número.

En cuanto a los importes, Hacienda tenía que devolver 104,9 millones de euros en la provincia, y hasta el 30 de diciembre ha abonado 99,236 millones, lo que supone el 94,58% de lo solicitado. Esto significa que aún quedan por ser devueltos algo más de 5,6 millones de euros en la demarcación.

Comparando los datos interanuales, la provincia de Lleida ha experimentado un descenso del 3,74% en el número de devoluciones pagadas frente a 2023 (131.336 entonces frente a 126.421 ahora). En importes, la caída es más moderada: un 2,27%, al pasar de 101,5 millones de euros pagados en 2023 a 99,236 millones en 2024.

En el conjunto de Catalunya, la Agencia Tributaria ha devuelto a 2,28 millones de contribuyentes unos 2.093 millones de euros de la campaña de la renta de 2024, un 2% más que en el ejercicio anterior. En Catalunya se presentaron 4.338.838 declaraciones del IRPF de 2024, un 2,9% más.

De estas, 2.348.177 han sido con solicitud de devolución, de las que se han abonado el 97% en número y el 94,9% en importe.

A nivel estatal, la Agencia Tributaria ha devuelto ya un total de 13.094 millones de euros a 15,6 millones de contribuyentes, alcanzando el 97,5% de las devoluciones solicitadas en número y el 95,5% en importes, cifras ligeramente superiores a las registradas en la provincia de Lleida.

Los canales digitales han continuado ganando peso en la presentación de la declaración de la Renta. Más de 2,9 millones se tramitaron por vías sin desplazamiento, con un incremento de 1,14 millones respecto a la campaña anterior.

Por lo que respecta a la asistencia personalizada, las declaraciones presentadas con soporte telefónico o presencial han superado los 2,06 millones, 103.000 más que el año anterior, según la Agencia Tributaria.

La obligación de que las entidades financieras informen mensualmente a la Agencia Tributaria de la facturación acumulada en cada mes y realizada a través de Bizum por empresarios y profesionales o los incentivos al vehículo eléctrico son algunas de las principales medidas en materia fiscal del año 2026.

Por otro lado, España debe cumplir a principios de año con la subida fiscal al diésel, uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia necesarios para recibir parte de los fondos europeos ‘Next Generation EU’, que debe estar aprobado antes de fin de mes.

Además, Hacienda ha impulsado prórrogas en las medidas fiscales favorables a quienes realicen obras de eficiencia energética.

Otra de las novedades de 2026 es que los perceptores de la prestación por desempleo no estarán obligados a presentar la declaración del IRPF.