La Generalitat adjudica el 81% de los contratos en Lleida a las pymes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las empresas leridanas se adjudicaron en el año 2024 la gestión de 555 contratos de la Generalitat por valor de 157,1 millones de euros. Estas cifras equivalen al 3,5% del número total de contratos asignados en Catalunya (15.952 sin contar los contratos de urgencia) y el 4% del importe total adjudicado (unos 3.884 millones de euros), según un informe elaborado por la conselleria de Economía y Finanzas.

Por tamaño de las empresas, las pymes leridanas obtuvieron el 81,6% de estas adjudicaciones, con 453 contratos, por un valor de 83,4 millones de euros, el 53% del importe total de las adjudicaciones en la provincia, para un total de 128 pequeñas y medianas empresas, según se extrae de los datos del informe elaborado por la conselleria de Economía y Finanzas.

En Catalunya, las cifras de 2024 constatan que la pyme catalana asumió en 2024 la gestión de 7.953 contratos por valor de 981 millones de euros. Estas cifras equivalen al 48,8% del número total de contratos asignados y el 25,3% del importe total adjudicado (unos 3.884 millones de euros).

La conselleria valoró que son “cifras históricas” y destacó que, al mismo tiempo, “es una herramienta muy efectiva de cohesión social”.

Por ámbito geográfico, casi la totalidad de las comarcas tienen alguna empresa que formalizó contratos con la administración catalana, sobre todo pequeñas y medianas empresas: en concreto en 41 de las 43 comarcas. En Lleida, el Segrià ocupa el cuarto puesto de las adjudicaciones a pymes de comarcas catalanas con el 3,9% del total, con 307 contratos de todo tipo por un importe de 62,1 millones.