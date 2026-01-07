El Supremo avala pactos individuales sobre el teletrabajo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Tribunal Supremo ha rechazado que la implantación de un sistema voluntario de teletrabajo basado en acuerdos individuales vulnere la libertad sindical o el derecho a la negociación colectiva. En una sentencia fechada el pasado 11 de noviembre a la que ha tenido acceso Efe, la sala de lo social desestima un recurso de casación presentado por el sindicato Alternativa Sindical de Clase (ASC) contra un fallo de mayo de 2024 de la Audiencia Nacional. El sindicato había planteado una demanda de conflicto colectivo por vulneración de la libertad sindical después de que la empresa de servicios digitales Ayesa decidiera implantar de forma unilateral un sistema voluntario de prestación de servicios mediante teletrabajo con acuerdos individuales con cada trabajador. La empresa defendía que, a consecuencia de la pandemia de coronavirus, y debido a los riesgos para la salud de los trabajadores, era conveniente implantar, en función de las posibilidades de la actividad y el proyecto, una combinación de trabajo presencial y teletrabajo. El sindicato rechazó el nuevo sistema y exigió que las condiciones de trabajo se pactaran mediante la negociación con los representantes de los trabajadores.