Las 15 prácticas que pueden engañar a los consumidores en las rebajas

Facua-Consumidores en Acción ha elaborado un listado con las 15 principales “tomaduras de pelo” que pueden sufrir los consumidores durante el periodo de rebajas, prácticas ante las que se puede reclamar e interponer denuncias ante las autoridades de consumo, ya que pueden conllevar sanciones.

La organización denuncia, entre otras irregularidades, que algunos comercios anuncian rebajas de forma engañosa, con carteles promocionales que ocupan más espacio que los propios productos descontados, pese a que la ley exige que al menos la mitad de los artículos estén rebajados para publicitar este periodo.

Facua advierte también de la venta de productos usados como si fueran nuevos, como consolas que contienen discos de anteriores compradores, o de prendas fabricadas expresamente para las rebajas, cuyo precio nunca fue superior al anunciado como “rebajado”. Además, señala que muchos establecimientos prolongan las rebajas durante semanas aunque apenas queden artículos con descuento.

La asociación recuerda que los derechos de los consumidores se mantienen durante las rebajas, especialmente en caso de productos defectuosos, que deben ser reparados, sustituidos o reembolsados. También alerta sobre prácticas como reducir la garantía legal, rechazar pagos con tarjeta, limitar devoluciones o anunciar grandes descuentos que solo afectan a unos pocos artículos.

Facua anima a los consumidores a reclamar y denunciar estas prácticas para frenar abusos y garantizar unas rebajas transparentes y legales.