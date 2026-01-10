El salario en convenio sube en Lleida un 3,14% en 2025

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La subida salarial media pactada en los convenios colectivos en la provincia de Lleida con efectos económicos en 2025 fue del 3,14%, con lo que se sitúa cuatro décimas por encima la inflación media del año (2,7% a nivel estatal, a la espera de la confirmación del dato definitivo de diciembre), de acuerdo con la estadística actualizada ayer por el ministerio de Trabajo.

La subida salarial media pactada en convenio ha estado por encima del 3% durante todo 2025, en línea con la recomendación para este ejercicio del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado por patronal y sindicatos para el trienio 2023-2025.

No obstante, pese a esta evolución positiva que permite que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, el incremento salarial de Lleida es inferior al promedio catalán (3,18%) y estatal (3,53%). La subida también se encuentra por debajo de la registrada durante el 2024 en la demarcación, cuando el incremento medio pactado fue del 3,31%.

En total, los 16 convenios registrados al finalizar el año en la provincia daban amparo a 39.464 trabajadores. La mayor parte de ellos se firmaron en ejercicios anteriores, aunque tuvieran efectos en 2025. Del total, siete eran del ámbito de la empresa y los nueve restantes de un ámbito superior.

Por otra parte, los leridanos son los que tienen la mayor jornada laboral de Catalunya registrada en convenio. Son 1.773 horas anuales, por encima de las 1.712 si las 37,5 horas semanales que busca impulsar el Gobierno central fuera una realidad.

El promedio en Catalunya es de 1.749 horas y en el conjunto del Estado se sitúa por debajo, con 1.750. Con todo, en la demarcación se da una diferencia notable entre las horas pactadas en los convenios que afectan solo al ámbito de la empresa y aquellos superiores.

En los primeros las horas anuales de trabajo se sitúan en las 1.682, lo que representaría unas 36,1 horas semanales. En los segundos, la jornada anual media pactada supera las 1.774 horas, lo que se traduce en unas 38,1 a la semana.